Ucraina, oggi a conferenza Monaco bilaterale Vance-Zelensky. LIVE

Si apre oggi, in un clima incandescente, la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, con i riflettori puntati sui rapporti tra Ue e Usa, le spese per la difesa e l'avvio dei negoziati per la pace in Ucraina. A margine della riunione, che vedrà molti incontri collaterali, è previsto un bilaterale tra Zelensky e il vicepresidente americano Vance. Trump ha annunciato ieri sera anche un incontro, domani, tra funzionari americani, ucraini e russi, che dovrebbero poi rivedersi la prossima settimana in Arabia Saudita. Ma Kiev smentisce, ricordando che dal 2022, anno dell'invasione, la Russia non partecipa alla Conferenza. Il presidente americano offre un posto al tavolo del negoziato alla Cina, lasciando invece, per ora, le porte chiuse all'Europa.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: