Ucraina Russia, Zelensky: “Non ce la faremo senza Usa”. LIVE

Zelensky invita gli Usa a non escludere l'Europa dalle trattative e a non fidarsi di Putin ma in una dichiarazione fatta in serata alla Nbc ammette, 'nessuna possibilità di sopravvivenza per l'Ucraina senza gli Stati Uniti'. Giorgia Meloni riafferma con Zelensky il sostegno dell'Italia ed entrambi concordano sull'importanza di mantenere uno stretto coordinamento con i partner europei e gli Stati Uniti". A Monaco il vicepremier Tajani tiene salda la linea del 'dialogo contro le polemiche'. Macron: "Gli ucraini sono gli unici che possono guidare i colloqui per una pace solida e duratura" con la Russia". Se Donald Trump "riesce davvero a convincere il presidente Putin a fermare l'aggressione contro l'Ucraina, sarà una notizia fantastica", ha aggiunto.

Da Mosca il presidente Putin accusa il presidente Mattarella di 'parole blasfeme sulla Russia'. Replica Palazzo Chigi: parole che 'offendono l'intera Nazione italiana".

