Usa preparano vertice a Riad con negoziatori russi e ucraini. LIVE

A un anno dalla morte in carcere del principale oppositore del Cremlino, i sostenitori di Alexei Navalny organizzeranno oggi delle commemorazioni, tra cui una visita alla sua tomba a Mosca, nonostante il rischio di rappresaglie da parte delle autorità. Questi tributi giungono in un momento in cui l'opposizione russa, decapitata dalla perdita della sua figura di spicco e dilaniata da lotte interne, si trova in una posizione di debolezza senza precedenti. Esiliati in diversi paesi all'estero, i suoi leader lottano per riaccendere la fiamma della lotta contro Vladimir Putin, soprattutto in Russia, dove ogni critica al governo è severamente repressa. Carismatico attivista anticorruzione e nemico politico numero uno di Vladimir Putin, Navalny era stato dichiarato "estremista" dal sistema giudiziario russo. Menzionare pubblicamente l'oppositore o la sua organizzazione, il Fondo anticorruzione (FBK), senza specificare che sono stati dichiarati "estremisti" espone i trasgressori a pesanti sanzioni. Questa minaccia rimane valida nonostante la sua morte, avvenuta in circostanze poco chiare in una prigione artica il 16 febbraio 2024, e nonostante l'esilio fuori dalla Russia di quasi tutti i suoi collaboratori. Secondo l'ex braccio destro dell'opposizione, Leonid Volkov, "i sostenitori di Alexei organizzeranno eventi commemorativi in tutto il mondo". In alcuni luoghi si terranno raduni o marce, in altri verrà proiettato un documentario a lui dedicato. La vedova di Navalny, Yulia Navalnaya, che ha preso in mano le redini del suo movimento, parteciperà a un evento a Berlino, dove vivono molti sostenitori dell'opposizione russa. "Ovunque vi troviate, in Russia o all'estero, speriamo vivamente che il 16 febbraio incontrerete persone che la pensano come voi", ha scritto Volkov, indicando gli orari di apertura del cimitero Borissovskoye di Mosca, dove è sepolto Navalny. I canali Telegram pro-Cremlino hanno messo in guardia i sostenitori del defunto esponente dell'opposizione dal recarsi al cimitero. "Diamo un breve consiglio a coloro che hanno intenzione di andarci ma non ne sono ancora sicuri: non andateci!" si legge in un messaggio condiviso dal giornalista sostenitore del Cremlino Dmitry Smirnov e da altri canali. Nel messaggio si parla del "Grande Fratello e del suo occhio sempre vigile", con la fotografia di un cartello che segnala la presenza di una telecamera di sorveglianza ai cancelli del cimitero. Le autorità russe hanno metodicamente smantellato il movimento di Alexei Navalny, mandando in prigione molti dei suoi sostenitori e lo stesso oppositore. Quattro giornalisti sono attualmente sotto processo in Russia per "partecipazione a un gruppo estremista", accusati di aver prodotto immagini per la squadra di Alexei Navalny. A gennaio, tre degli avvocati che difendevano il leader dell'opposizione sono stati condannati a pene detentive che vanno dai tre anni e mezzo ai cinque anni per aver trasmesso i suoi messaggi mentre era in detenzione.