Trump e Putin al lavoro per negoziati di pace Ucraina-Russia. Il piano

Introduzione

Svolta nei negoziati per il conflitto tra Russia e Ucraina (LE NEWS IN DIRETTA), su iniziativa del presidente americano Donald Trump che ha parlato, in una lunga telefonata, con Vladimir Putin.

I due presidenti si sono confrontati per un'ora e mezza, secondo il Cremlino, decidendo di "far iniziare immediatamente i negoziati" sull'Ucraina. Poi il tycoon ha chiamato anche il presidente ucraino Zelensky.

Ma cosa succede ora? E qual è, effettivamente, il piano del tycoon, e in quali fasi potebbe delinearsi?