Ucraina Russia, Trump: “Vedrò Putin in Arabia Saudita”. LIVE

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump spinge per una soluzione sull'Ucraina e, dopo una lunga telefonata con il presidente russo Putin annuncia di voler "far iniziare immediatamente i negoziati" e che vedrà il leader russo in Arabia Saudita. Putin concorda sull'intensificazione dei contatti e invita Trump a Mosca. Il presidente Usa sente anche Zelensky: "Nessuno come l'Ucraina vuole la pace". "Nessun accordo senza di noi", avverte l'Alto commissario Ue Kallas, con Tajani che afferma: "Dobbiamo lavorare insieme e uniti tutti noi europei, con gli Usa, per riportare la pace nel nostro continente". Tra i termini evidenziati da Trump per un futuro accordo, lasciare l'Ucraina fuori dalla Nato. Da Parigi i ministri degli Esteri del gruppo Weimar plus, tra cui l'Italia, affermano: "Continueremo a sostenere l'Ucraina fino a una pace giusta, globale e duratura".

