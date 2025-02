Alexander Vinnik, chi è il cybercriminale russo rilasciato dagli Usa

Era accusato di riciclaggio di denaro per 4 miliardi di dollari tramite la sua piattaforma di scambio di criptovalute Btc-e e rischiava fino a 20 anni di prigione, il 45enne russo Alexander Vinnik, detenuto negli Usa e rilasciato ieri in cambio dell’insegnante americano che era incarcerato a Mosca Marc Fogel. Vinnik era stato arrestato in un piccolo villaggio costiero nella Grecia settentrionale nel 2017 su richiesta di Washington e si era dichiarato colpevole di cospirazione per riciclaggio di denaro, pur sostenendo di essere un semplice operatore senza un ruolo attivo nelle operazioni criminali della piattaforma. Le autorità statunitensi lo hanno anche collegato al fallimento di Mt. Gox, un exchange di bitcoin con sede in Giappone che è crollato nel 2014 dopo essere stato hackerato. Vinnik "ha ottenuto" fondi dall'hacking di Mt. Gox e li ha riciclati tramite BTC-e e Tradehill, un altro exchange con sede a San Francisco di sua proprietà, aveva affermato il Dipartimento di Giustizia in una dichiarazione all'epoca.