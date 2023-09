Secondo il “Crypto Wealth report 2023” di Henley & Partners i Paperoni sono in netta minoranza: l’1% supera il milione di dollari di attivi, con 182 cento-milionari. Il numero dei miliardari se si considerano solo i Bitcoin scende a sei. Nella classifica dei Paesi con più appeal per gli investitori l’Italia è 13esima: in vetta Singapore seguita da Svizzera ed Emirati Arabi