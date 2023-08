Paypal lancia criptovaluta Stablecoin: sarà agganciata al dollaro Usa

PayPal USD è la prima criptovaluta cosiddetta "stabile" messa in campo da una grande azienda specializzata in pagamenti online, mentre l'industria delle criptovalute è sotto esame da parte delle autorità di regolamentazione

Paypal lancia la propria criptovaluta, una "stablecoin" a parità con il dollaro. PayPal USD è la prima criptovaluta cosiddetta "stabile" messa in campo da una grande azienda specializzata in pagamenti online, mentre l'industria delle criptovalute è sotto esame da parte delle autorità di regolamentazione. Gli utenti di PayPal potranno acquistare PayPal USD, trasferirli su altri portafogli digitali, convertirli in altre criptovalute, utilizzarli per pagare online o per pagare denaro ai propri cari, ha affermato il gruppo californiano in un comunicato stampa.