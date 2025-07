Emirates Airlines assume, selezioni anche a Roma e Milano

Piloti, ingegneri, esperti di finanza, ma anche assistenti di volo ed hostess. Sono queste alcune delle numerose figure che la compagnia aerea “Emirates” sta cercando in questo periodo e nei prossimi mesi. Stando agli intenti del colosso dei cieli, dovrebbero essere oltre 17mila le assunzioni previste nell’arco di quest’anno fiscale. Nel dettaglio sono circa 350 le posizioni per cui potersi candidare tra cui, oltre a quelle già menzionate, anche responsabili commerciali e alla vendita, addetti al servizio clienti, esperti in gestione del personale e finanza. Ma non solo perché, come riporta il quotidiano “La Repubblica”, la società controllata di “Emirates”, Dnata, ha già avviato la ricerca di oltre 4.000 figure, compresi specialisti del catering e dell’assistenza a terra. La selezione avverrà anche attraverso una serie piuttosto estesa di giornate ed incontri sparsi per il mondo: in particolare l’azienda le ha messe in calendario in circa 150 città, comprese Roma e Milano. Ma per chi vuole velocizzare l’iter è possibile consultare le posizioni attualmente aperte in azienda, oltre 150 al momento e, in buona parte, con sede a Dubai.