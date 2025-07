Sicilia, bonus fiscali per chi si trasferisce. Che cosa sappiamo

Un’iniziativa simile fu quella che attuò nel 2009 il Portogallo, che attuò un vasto programma di riduzione delle imposte a livello locale e nazionale per cercare di recuperare dalle conseguenze della crisi economica del 2008. La normativa si estendeva per 10 anni ai cittadini stranieri che risiedevano in Portogallo per almeno il 50% dell’anno, cioè 183 giorni. La normativa prevedeva un'aliquota fissa del 20% su tutti i guadagni derivanti da occupazioni altamente qualificate a cui si aggiungeva un'imposta agevolata del 10% sulle pensioni con in più l'esenzione totale dall'imposizione fiscale per i redditi esteri, a patto che fossero già stati tassati nel loro paese d'origine. Le pensioni estere erano all’inizio molto agevolate, visto che godevano di una completa esenzione fiscale. Nel 2024 questo programma, che aveva portato nel Paese oltre 89 mila persone, è stato sospeso dall’allora governo socialista di Antonio Costa, oggi presidente del Consiglio europeo, preoccupato dalla situazione del mercato immobiliare. Il premier Costa non esitò a sostenere che queste agevolazioni avessero “un senso in passato” ma che mantenerle significasse “estendere un’ingiustizia fiscale”