Pensioni all'estero, i nuovi paradisi fiscali preferiti dai pensionati

In crescita costante il numero di italiani che decidono di andare a vivere in Tunisia una volta lasciato il lavoro. Sono mille quelli che hanno optato per la destinazione nordafricana tra il 2019 e il 2023. Cresce anche l'interesse per Albania e Romania, con entrambe che possono vantare più di 100 trasferimenti nel 2022. Tra il 2019 e il 2023 i pensionati italiani che si sono trasferiti in Romania sono stati circa 500. Meno di 200 quelli che hanno optato per l'Albania nel quinquennio preso in esame. Numeri contenuti per Grecia, Cipro, Malta e Slovacchia, dove nel 2023 hanno traslocato, rispettivamente, 37, 3, 11 e 10 pensionati italiani.