Manager irlandese compra casa a tre euro a Sambuca di Sicilia

Arrivano da Londra e sono gli ultimi stranieri, in ordine di tempo, giunti a Sambuca, 5200 abitanti - nel Agrigentino - per firmare il preliminare della "Casa a 3 euro" aggiudicata nel novembre scorso dopo i primi due bandi, avviati con la vendita delle Case a 1 euro, che hanno portato alla vendita di tutti gli immobili comunali messi all'asta in questi anni. Si tratta di Lindsey Fitzgerald, 36 anni, "Program Manager nel settore tecnologico", del marito Robert Mosley, 44 anni, scrittore pubblicitario, e dei loro due figli, Marck, di 4 anni, e Maisy, 7 appena compiuti. L'emozione della prima volta in Sicilia si aggiunge alla firma del preliminare e alla consegna delle chiavi della "nuova" casa sambucese alla giovane manager, nativa dell'Irlanda del Nord, da parte del sindaco Giuseppe Cacioppo. "Oggi ho coronato un sogno", ha commentato entusiasta la donna. "Sambuca ci piace. È da ieri che giriamo per le strade con mio marito e i miei figli. Abbiamo comprato qualche souvenir come la lumaca, simbolo del borgo, e degustato un ottimo vino locale. Abbiamo anche visitato i musei. Che posto meraviglioso, siamo davvero felici di questa scelta".