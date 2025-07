Bagaglio a mano in aereo, Altroconsumo: regole confuse e costi extra

Ci sono però aspetti meno positivi che sono stati attenzionati. Uno di questi è che le nuove soglie previste per ricevere un risarcimento diventerebbero più alte: si parla di almeno 4 ore di ritardo per i voli sotto i 3.500 km e 6 ore per quelli più lunghi (contro le attuali 3 e 5 ore). Gli importi dei rimborsi scenderebbero da 600 a 500 euro. Inoltre, il bagaglio a mano gratuito verrebbe ridotto a un solo oggetto personale di dimensione standard (si parla in totale di 100 cm come somma di larghezza, lunghezza e profondità). Altroconsumo, inoltre, ha espresso preoccupazione anche per altri punti: l’insufficienza delle misure di assistenza negli aeroporti di partenza, l’incertezza sui voli in coincidenza non coperti dallo stesso contratto e l’ambiguità sulle circostanze straordinarie (come gli scioperi), che potrebbero essere usate impropriamente dalle compagnie per evitare di rimborsare

Per approfondire: Ryanair alza dimensioni dei bagagli a mano gratuiti da mettere sotto sedile: cosa cambia