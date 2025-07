Ryanair, più bonus per personale che intercetta bagagli fuori misura

La compagnia aerea irlandese low cost Ryanair sta valutando l'aumento del bonus corrisposto al personale per l'identificazione dei bagagli fuori misura dei passeggeri. Lo ha dichiarato il suo amministratore delegato Michael O'Leary, precisando però che l'intenzione sarà poi quella di eliminare nel tempo questo stesso bonus e ridurre a zero il problema bagagli in eccesso.

Oggi - secondo quanto ha riferito il Sunday Times citando una busta paga di un ex dipendente che riportava un "bonus bagaglio al gate" - Ryan paga al personale circa 1,50 € per ogni passeggero "beccato" con una valigia fuori misura a bordo di un aereo, per un totale massimo di circa 80 € al mese per ciascun membro del personale.

La multa per i passeggeri

Ai passeggeri viene addebitata una multa fino a 75 € per il trasporto di un bagaglio fuori misura, vale a dire di dimensioni superiori a quelle pagate al momento della prenotazione del viaggio. In realtà, secondo quanto assicurato da O'Leary, oltre il 99,9% dei passeggeri rispetta le norme sui bagagli, grazie ai "misuratori" presenti all'interno dell'aeroporto. Ryanair include un bagaglio a mano piccolo, con dimensioni massime di 40x20x25 cm e un peso massimo di 10 kg, con ogni biglietto.