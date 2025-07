Ryanair aumenta le dimensioni per i bagagli a mano gratuiti: le novità

Anche secondo l’Aicalf, l'associazione che riunisce proprio le aziende low cost del trasporto aereo, le regole in via di approvazione a Bruxelles non sarebbero una buona mossa. Se il nuovo sistema alla fine arrivasse a un via libera definitivo si andrebbe a creare una situazione per cui “anche chi non intende portare un secondo bagaglio si vedrebbe costretto a pagare un servizio aggiuntivo". In pratica, spiega l’Aicalf, il costo del bagaglio a mano più grande verrebbe inglobato nel prezzo-base del biglietto, andando così a privare i viaggiatori della facoltà di scelta e facendo aumentare i prezzi dei biglietti, “anche per chi non desidera usufruire di questo servizio”.