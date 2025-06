Voli low cost, Ue spinge per stop costi extra per bagagli a mano

Secondo Fonti “i parlamentari europei ignorano un problema pratico rilevante: la capacità limitata delle cappelliere”, dove “in media, c'è spazio per un solo bagaglio a mano ogni due passeggeri”. Anche per questo, continua, “circa il 50% dei viaggiatori sceglie di portare a bordo solo l'articolo personale, proprio per usufruire di tariffe più convenienti". Insomma: "Se la posizione del Parlamento diventasse legge, tutti pagherebbero per un servizio che molti non intendono usare. E, paradossalmente, la mancanza di spazio in cabina costringerebbe numerosi passeggeri a imbarcare all'ultimo momento il bagaglio più grande in stiva, creando confusione, frustrazione e rallentando le operazioni di imbarco. Il risultato? Ritardi in partenza e ulteriori attese all'arrivo, al nastro bagagli". L'imposizione di una regola taglia unica sui bagagli danneggerebbe dunque i consumatori, “creando caos operativo e facendo lievitare le tariffe”. Al posto di tutelare i passeggeri, garantendo loro la libertà di scegliere e pagare solo per i servizi desiderati, “il Parlamento starebbe proponendo di eliminare le basi stesse dell'esperienza di viaggio accessibile: scelta, flessibilità e convenienza", conclude Fonti.