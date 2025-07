Concessioni balneari, Ue invia lettera a Italia per trovare soluzione

"Il dialogo con le autorità italiane prosegue, ovviamente, per garantire il raggiungimento di una soluzione costruttiva". Lo fa sapere il portavoce della Commissione europea per il Mercato interno, Thomas Regnier

"Il dialogo con le autorità italiane prosegue, ovviamente, per garantire il raggiungimento di una soluzione costruttiva in merito alle concessioni balneari in Italia". Lo fa sapere il portavoce della Commissione europea per il Mercato interno, Thomas Regnier, spiegando che "il 7 luglio è stata inviata all'Italia una lettera nell'ambito del nostro dialogo con il governo italiano, proprio in questa direzione, per trovare una soluzione costruttiva con i nostri amici italiani". Regnier, nel briefing quotidiano con la stampa, ha risposto così a una domanda sulle notizie diffuse da Il Giornale secondo cui la Commissione avrebbe bocciato la proposta di fornire indennizzi ai vecchi titolari delle concessioni balneari.