Dazi Usa, attesa per annuncio di Trump: "Oggi è Liberation Day". LIVE

È atteso per le 22 di stasera l’annuncio di Donald Trump sui dazi da applicare sulle merci estere: oggi, 2 aprile, per gli Stati Uniti è il "Liberation Day". Le nuove tariffe, di cui non si conoscono ancora i dettagli, saranno immediatamente operative, ha fatto sapere la Casa Bianca. Il presidente Usa ha però detto che sarà più “gentile” con gli altri Paesi di quanto gli stessi lo siano stati con gli Usa. Inizialmente si era diffusa la voce per cui i dazi avrebbero colpito solamente gli Stati dei 'dirty 15' ('gli sporchi 15'), cioè quelli con cui Washington ha uno squilibrio commerciale maggiore.

Stando a quanto rivelato dallo stesso Trump nei giorni scorsi non sarà però così. Dovrebbero applicarsi alle merci in arrivo "da tutti i Paesi" e si aggiungeranno a quelli già previsti per specifiche merci e prodotti: automobili, acciaio, alluminio. Secondo i calcoli del consigliere della Casa Bianca Peter Navarro, faranno aumentare le entrate federali di 600 miliardi di dollari l'anno, per un ammontare di 6.000 miliardi nei prossimi dieci anni.

L'Unione europea si dice pronta a rispondere alle tariffe di Trump: "Avverrà al momento opportuno", fanno sapere fonti della Commissione Ue. La premier Meloni: "L'introduzione di nuovi dazi avrebbe risvolti pesanti per i produttori italiani. Se serve, risposte adeguate. Ma no a guerra commerciale".

Per approfondire:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: