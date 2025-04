Dazi, Meloni: “Risvolti pesanti su agroalimentare. Risposte adeguate”

“I prodotti agroalimentari italiani sono richiesti in tutto mondo. Il mercato Usa per noi è fondamentale, l'introduzione di nuovi dazi avrebbe risvolti pesanti per i produttori italiani”, ha detto la premier. Ancora: “Resto convinta che si debba lavorare per scongiurare una guerra commerciale. Il che non esclude, se necessario, di dover anche immaginare risposte adeguate a difendere le nostre produzioni”. Mattarella: dazi sono un "errore profondo", da parte europea "serve una risposta compatta, serena, determinata"