Dazi di Trump preoccupano il made in Italy, a rischio export verso Usa

Introduzione

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato, dal 2 aprile, l’entrata in vigore dei dazi del 25% sulle importazioni di macchine e componentistica dell’automotive negli Usa. Il tycoon ha anche minacciato nuove tasse su altri prodotti, mettendo in allarme l'industria italiana e generando preoccupazione per l’impatto sul made in Italy: dai vini al cibo, dallo spumante all'alta moda, infatti, l’export verso gli Stati Uniti sarebbe a rischio crollo. Ecco cosa sappiamo