Mattarella: "Sui dazi Usa speriamo prevalga il buon senso"

"Speriamo che il buon senso prevalga". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo ad un giovane nello stand della Coldiretti a Roma che gli aveva espresso la sua preoccupazione per i dazi che intende introdurre l'amministrazione Trump. Mattarella sta visitando a Roma il Villaggio "Agricoltura è" in occasione dell'anniversario della firma dei Trattati di Roma (DAZI, LO SCENARIO PER L'ITALIA).