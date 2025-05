Premier time, Meloni in Senato risponde alle domande dei parlamentari

Per la presidente del Consiglio è il quarto appuntamento di questo tipo negli oltre 900 giorni del suo esecutivo. Previsto inizialmente per il 23 aprile, era stato rinviato a causa della morte di Papa Francesco e poi anticipato alle 13.30 per l’inizio del Conclave nel pomeriggio. Dai rapporti con gli Usa alle spese per la difesa militare, fino alle riforme costituzionali: ecco di cosa si parlerà ascolta articolo

Giorgia Meloni è attesa oggi alle 13.30 nell’Aula del Senato per il premier time, previsto inizialmente per il 23 aprile e rinviato a causa della morte di Papa Francesco. La presidente del Consiglio dovrà rispondere ai quesiti di opposizioni e maggioranza su diversi temi. Dopo quasi un anno e mezzo dall’ultima volta, Meloni torna alla prova delle domande dei parlamentari. In questo caso dei senatori. E se il 24 gennaio 2024 l'arena di Montecitorio si animò sulla vertenza Stellantis, le critiche al rinnovato Patto di stabilità e lo Stato di Palestina (per la premier, in dissenso dal governo Netanyahu) ora i quesiti si spostano sui rapporti con gli Usa di Donald Trump, i dazi, le bollette, le spese per la difesa militare e le riforme costituzionali promesse. A meno di cambiamenti dell'ultim'ora, vista la pressante richiesta delle opposizioni che il governo riferisca sulla situazione a Gaza.

I precedenti Per la presidente del Consiglio è il quarto premier time negli oltre 900 giorni del suo esecutivo. Ed è molto atteso, essendo finito nei giochi delle casualità e coincidenze del Vaticano, prima con la morte di Papa Francesco e poi con il Conclave. Inizialmente, infatti, il question time era in programma il 23 aprile ma la morte del Pontefice, due giorni prima, ha costretto al rinvio. Fissato al 7 maggio, è stato anticipato dalle 16 alle 13.30 per non finire in concomitanza con l’inizio del Conclave che si apre questo pomeriggio. I quesiti Nove i quesiti sul tavolo. Meloni li affronterà nei tempi stringati previsti dal regolamento. Tre minuti per illustrare ogni quesito, tre per la risposta e altri 2 concessi all'autore della domanda, per replicare. Aria di sfida si attende da Matteo Renzi pronto a interrogare la premier sulle riforme, con una domanda secca quasi da quiz tv: “Quali sono le tre riforme che il governo ritiene fondamentali e che punta a chiudere nella legislatura”, dovrebbe essere il senso del quesito. Stefano Patuanelli del M5s e Carlo Calenda di Azione chiederanno conto delle spese per la difesa. Il primo per sapere con quali fondi e se davvero l'Italia non farà ricorso al fondo di coesione. Calenda anche per sondare il governo sull'intenzione di partecipare alla "costruzione di un pilastro europeo della Nato". Avs si concentra su effetti e risultati del bilaterale tra Meloni e Trump a Washington, per conoscere "le ragioni a fondamento della decisione di garantire 40 miliardi di euro dei cittadini italiani al governo Usa?". Il Pd resta sul caro bollette ("visto il palese fallimento del decreto bollette") e per sapere che impegno ha preso Meloni a Washington sugli acquisti del gas naturale liquido. Vedi anche Meloni e la sfida nazionale