Usa, Nyt: Trump sta inviando un gruppo di migranti in Libia

L'amministrazione Trump ha pronto un aereo militare per deportare un gruppo di migranti in Libia. Lo rivela il New York Times, citando fonti che non precisano la nazionalità degli espulsi, ma affermano che l'aereo potrebbe partire già oggi. Il giornale definisce "sorprendente" la decisione di deportare migranti in un Paese devastato da quasi 15 anni di guerra civile, dove le organizzazioni umanitarie da anni denunciano le condizioni "orribili" dei centri di detenzione per i migranti.