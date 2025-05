Farmaci, spesa oltre quota 23 miliardi nel 2024: ecco quanto incide

Introduzione

Come evidenzia l'ultimo "Monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale gennaio-dicembre 2024" pubblicato da Aifa, nelle Regioni italiane rallenta il ritmo degli acquisti diretti di medicinali con lo scostamento della spesa ospedaliera che nell’ultimo scorcio dell’anno si è attestato intorno ai 3,6 miliardi di euro: l’11% del Fondo sanitario nazionale (Fsn), circa 3 punti sopra il tetto di spesa programmato. Ecco le Regioni dove la spesa per farmaci è cresciuta in misura maggiore