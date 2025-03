Trump avverte Ue e Canada: “Se vi coordinate contro Usa, nuovi dazi”

Il presidente statunitense ha annunciato dal 2 aprile tariffe permanenti del 25% sulle auto importate. E minaccia ulteriori aumenti in caso di risposte coordinate a scapito degli Stati Uniti. Comunicato di Ford, GM e Stellantis contro aumento dei prezzi. Il Giappone preannuncia "contromisure appropriate" per quello che definisce un fatto "estremamente spiacevole”. Cina boccia il tycoon su concessioni con vendita TikTok

Resta alta la tensione sulla guerra commerciale avviata da Washington. Nelle scorse ore il presidente degli Usa Donald Trump ha annunciato l’imposizione di una tassa del 25% "permanente" per colpire le auto straniere importate negli Stati Uniti a partire dal 2 aprile: il giorno della "liberazione dell'America" come l'ha definito il presidente, quando scatteranno anche i dazi reciproci nei confronti di 15 Paesi. Il tycoon ha anche minacciato l'Unione Europea e il Canada di imporre ulteriori dazi doganali se riterrà che stiano coordinando le loro azioni a scapito degli Stati Uniti. "Se l'Unione Europea collabora con il Canada per danneggiare economicamente gli Usa, verranno imposti dazi su larga scala, ben più elevati di quelli attualmente previsti, per proteggere il miglior amico che entrambi questi Paesi abbiano mai avuto", ha scritto Trump sul social network Truth.

Il portavoce del governo giapponese Yoshimasa Hayashi, in scia a quanto già indicato dal premier Shigeru Ishiba, ha detto che l'applicazione dei dazi decisa dall'amministrazione Trump sulle importazioni di auto negli Stati Uniti è "estremamente spiacevole" e potrebbe avere un "grande impatto sui legami economici bilaterali con il Giappone, sull'economia globale e sul sistema commerciale multilaterale". Poi ha aggiunto che Tokyo continuerà a cercare una via per un'esenzione. In precedenza il premier nipponico ha ribadito che verranno prese in considerazione misure per rispondere in modo appropriato: "Abbiamo tutte le opzioni possibili sul tavolo”. Il Giappone ha allo studio "contromisure appropriate”.

Intanto Ford, GM e Stellantis, tramite un comunicato dell'associazione professionale dei costruttori americani (AAPC), hanno avvertito che è "cruciale" per i grandi costruttori automobilistici americani che i dazi doganali imposti da Trump non facciano "aumentare i prezzi per i consumatori”. I tre principali gruppi automobilistici hanno dichiarato che continueranno a lavorare con il governo per sviluppare "politiche sostenibili che aiutino gli americani", ma chiedono che venga preservata la "competitività" della produzione automobilistica "nordamericana", che include anche Canada e Messico.

La guerra dei dazi di Trump

La mossa di Trump sulle auto, secondo il tycoon servirà a stimolare la produzione nazionale, ma rischia di mettere a dura prova le finanze delle case automobilistiche che dipendono dalle catene di forniture globali e tradursi in costi più elevati per i consumatori americani. I mercati hanno reagito molto male alla notizia. La misurapotrebbe anche innescare ulteriori scontri commerciali con l'Unione europea, in particolare Paesi come Germania e Italia. Quasi la metà di tutti i veicoli venduti negli Stati Uniti, infatti, sono importati come è d'importazione quasi il 60% delle parti dei veicoli assemblati negli Usa. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen si è detta "profondamente rammaricata”. Trump ha negato che la mossa sia un favore a Elon Musk le cui Tesla sono già fabbricate in impianti americani.

Cosa sappiamo sul piano

Non è chiaro se i pezzi di ricambio per auto saranno esclusi dai dazi, ma è certo che le tariffe saranno “permanenti”, "si aggiungeranno a quelli esistenti” e partiranno il 2 aprile. Il “Liberation day”, quando saranno annunciate le tariffe reciproche ai "Dirty 15", ossia ai 15 Paesi con cui gli Usa hanno il peggior squilibrio commerciale, tra cui Paesi dell'Ue. Il tycoon ha sostenuto che da queste misure gli Stati Uniti guadagneranno dai 600 milioni a un trilione in due anni ma ha assicurato i Paesi colpiti che saranno "indulgenti". Da capire nei confronti di chi. Non dell'Europa. "Ci ha trattati molto male", ha ribadito The Donald che qualche giorno fa ha definito gli "europei parassiti". La Commissione europea sostiene che le tariffe colpiranno tutti i 27 Paesi del blocco. Si pensava alla Cina, che però ha rigettato l'offerta di Trump di concessioni sul fronte dei dazi in cambio del via libera di Pechino alla vendita di TikTok.