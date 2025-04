Tajani da Nuova Delhi: "India partner prioritario contro i dazi"

"Le guerre commerciali non aiutano nessuno e danneggiano tutti", ha dichiarato il ministro degli Esteri. "Il nostro obiettivo è raggiungere zero dazi. Allo stesso tempo, vogliamo sfruttare questa opportunità per crescere in mercati chiave e ad alto potenziale"

"Il partenariato economico" tra Italia e India è ancora più importante ora, mentre affrontiamo le conseguenze globali dei cambiamenti nella politica commerciale Usa". Lo ha detto Antonio Tajani, parlando al Business Forum Italia-India a Nuova Delhi. Come Italia, ha aggiunto Tajani, "crediamo che la strada migliore sia il dialogo. Le guerre commerciali non aiutano nessuno e danneggiano tutti. Il nostro obiettivo è raggiungere zero dazi. Allo stesso tempo, vogliamo sfruttare questa opportunità per crescere in mercati chiave e ad alto potenziale. Per questo motivo ho lanciato un Piano d'Azione per l'Export, in cui l'India e tutta l'Asia sono partner di massima priorità".