Brasile, sentenza storica: riconosciuto il diritto al genere neutro

Sentenza storica in Brasile: annunciata la decisione della Corte Suprema di Giustizia che per la prima volta ha riconosciuto ufficialmente il genere neutro di una persona sul suo certificato di nascita, “rettificando" quello registrato in origine. Nonostante non esista in Brasile una normativa specifica che ammetta l’esistenza della neutralità di genere nei registri civili, il Tribunale ha interpretato il diritto all'identità di genere come garanzia della dignità umana, seguendo i precedenti della Corte Suprema Federale (Stf) sul "diritto alla felicità e all'identità percepita".