Bloomberg: JD Vance programma visita in Italia e incontro con Meloni

Il vicepresidente americano JD Vance ha deciso di mettere in programma una visita in Italia, prevista per la fine di aprile. Lo segnala l'agenzia Bloomberg, spiegando che Vance potrebbe arrivare a Roma fra il 18 e il 20 aprile. In quest'ottica i diplomatici statunitensi hanno anche già chiesto alle controparti italiane di coordinare un incontro con la premier Giorgia Meloni.