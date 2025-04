Ucraina, droni russi su Zaporizhia e Kharkiv: 1 morto e feriti. LIVE

Una persona è stata uccisa e diverse sono rimaste ferite in attacchi di droni russi nelle regioni di Zaporizhia e Kharkiv, nell'Ucraina orientale, nel corso della notte. Lo hanno reso noto funzionari ucraini. Intanto sul fronte diplomatico Trump ha ribadito la sua fiducia nel presidente russo: "Putin farà la sua parte nei negoziati per la pace in Ucraina". Ma Mosca fa sapere: "Proposte Usa non sono accettabili così come sono". Ue eroga nuovi aiuti da 3,5 miliardi all'Ucraina