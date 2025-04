TikTok, Amazon presenta offerta per acquistare l'app

Amazon vuole comprare TikTok. Il colosso statunitense, come riporta il New York Times, ha presentato un'offerta per acquistare la popolare app la cui divisione americana, stando alla scadenza fissata dal presidente Usa Donald Trump, deve essere venduta entro il 5 aprile. La decisione di rimandare la scadenza a inizio aprile è arrivata dopo un iniziale blocco dell'app subito dopo l'insediamento del presidente. Trump alla fine ha riabilitato TikTok e ha deciso di dare alcuni mesi all'app per trovare un nuovo acquirente ma il tempo sta scadendo: o TikTok America si separa dal suo proprietario cinese o sarà definitivamente vietata negli Usa. Il quotidiano statunitense cita alcune fonti, secondo le quali l'offerta è arrivata tramite una lettera al vicepresidente JD Vance e al segretario al commercio Howard Lutnick. Dopo queste indiscrezioni, Amazon è salito in Borsa a Wall Street: titoli del colosso delle vendite online avanzano dell'1,5%.