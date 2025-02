Guerra Ucraina, oggi a Riad l'incontro tra Rubio e Lavrov. LIVE

Oggi a Riad l'incontro sull'Ucraina tra la delegazione russa di Lavrov e quella americana di Rubio. Mosca avverte che non ci sarà "nessuna concessione territoriale". L'Europa si spacca sull'invio di truppe di pace, col vertice convocato ieri a Parigi da Macron conclusosi senza una linea comune. Dubbi della Meloni sulla strategia Ue. Zelensky oggi in Turchia e domani in Arabia Saudita. Intanto nuovo attacco a Mattarella da parte di Mosca, che minaccia "conseguenze" per il paragone col Terzo Reich. Il capo dello Stato è oggi in visita in Montenegro.

