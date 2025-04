Terremoto Myanmar, oltre 2.700 morti. Si scava ancora tra le macerie

Si aggrava il bilancio del sisma del 28 marzo. Secondo le previsioni dell'Usgs americano si potrebbe arrivare a 10.000 vittime. La giunta militare ha annunciato una settimana di lutto nazionale e oggi è stato osservato un minuto di silenzio. Ieri quattro persone, tra cui una donna incinta e una bambina, sono state tratte in salvo dalle macerie di edifici crollati a Mandalay. I geologi spiegano la portata di quanto accaduto: “Faglia spaccata per 450 km"

Continua a salire il bilancio delle vittime del devastante terremoto che il 28 marzo ha colpito il Myanmar, ma i cui effetti si sono sentiti fino alla Thailandia . Secondo media cinesi le vittime al momento confermate sono più di 2.700. Ma alcune previsioni - come quella dell'Usgs americano - azzardano fino a 10.000 morti. Il conteggio ufficiale parla anche di circa 4mila feriti. La giunta militare ha annunciato una settimana di lutto nazionale e un minuto di silenzio che è stato osservato oggi all’ora esatta in cui qualche giorno fa si è verificato il sisma di magnitudo 7.7.

Proseguono le operazioni di soccorso

Le operazioni di soccorso continuano in tutte le zone colpite, anche se con il passare dei giorni diminuiscono le speranze di trovare qualcuno ancora in vita. Secondo la stampa ufficiale, 500 almeno sono le persone morte nelle moschee del Paese dove si tenevano le preghiere del venerdì, nel mese sacro di Ramadan. Almeno 20 sono le vittime nella vicina Thailandia. E si prevede che il bilancio aumenterà in modo significativo man mano che si raggiungeranno città e villaggi dove le comunicazioni sono state interrotte. Più di 1.000 soccorritori sono arrivati dall'estero per aiutare le popolazioni. I media statali del Myanmar hanno riferito che quasi 650 persone sono state estratte vive da edifici crollati.

Persone estratte vive

Ieri quattro persone, tra cui una donna incinta e una bambina, sono state tratte in salvo dalle macerie di edifici crollati a Mandalay, la città vicina all'epicentro del terremoto, 60 ore dopo la catastrofe. E si inizia a pensare ai superstiti. Per l'Organizzazione mondiale della Sanità per i soccorsi servono urgentemente 8 milioni di dollari, "per fornire cure traumatologiche salvavita, prevenire focolai di malattie e ripristinare i servizi sanitari essenziali nei prossimi 30 giorni”.