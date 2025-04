Caso Epstein, Virginia Giuffre shock: "Mi hanno dato 4 giorni di vita"

La donna, vittima e accusatrice più nota dell'ex finanziere Jeffrey Epstein e del principe Andrea, ha postato una foto che la mostra coperta di lividi in un letto d'ospedale: "Sono entrata in insufficienza renale"

La foto shock dall'ospedale

La donna, 41 anni e madre di tre figli, ha condiviso sui social una foto che la mostra coperta di lividi in un letto d'ospedale, spiegando: "Sono entrata in insufficienza renale, mi hanno dato quattro giorni di vita, trasferendomi in un ospedale specializzato in urologia". Il luogo esatto e le circostanze dell'incidente sono ancora sconosciuti, ma Giuffre vive nell'Australia Occidentale con suo marito, anche se i due si sarebbero lasciati di recente. "Virginia ha avuto un grave incidente e sta ricevendo cure mediche in ospedale. Apprezza molto il supporto e gli auguri che le persone le stanno inviando", ha detto un portavoce di Giuffre al New York Post.