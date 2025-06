Trump Mobile, arriva il nuovo operatore telefonico del presidente Usa

Arriva Trump Mobile, il servizio di rete mobile della famiglia Trump che include anche la produzione di cellulari negli Stati Uniti. L'annuncio è arrivato dalla Trump Organization e segnala il suo tentativo di corteggiare i consumatori conservatori con un servizio wireless che si pone come alternativa ai principali fornitori di telecomunicazioni. In prima linea i figli del numero uno della Casa Bianca, Eric Trump e Donald Trump Jr alla Trump Tower di New York nel decimo anniversario dell'annuncio della candidatura del tycoon per il 2016. "Ci siamo alleati con le migliori persone nel settore per assicurarci che gli americani abbiano un valore vero dai loro operatori mobili", ha detto Trump Jr, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. Il servizio di telefonia mobile partirà da 47,45 dollari al mese, mentre lo smartphone è atteso a settembre e costerà 499 dollari.