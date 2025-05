Nube tossica in Catalogna dopo incendio in azienda chimica

Un incendio in un magazzino di cloro costringe al lockdown cinque comuni catalani. Nessun ferito. Scatta l'allarme inquinamento. La protezione civile dirama un avviso alla popolazione locale: evitate spostamenti, state chiusi in casa ascolta articolo

Grave incendio in Spagna. Il rogo è divampato alle 2:20 della scorsa notte in un'azienda di prodotti chimici a Vilanova i la Geltrù, città costiera a 45 chilometri da Barcellona. La Protezione Civile ha ordinato l'evacuazione della popolazione di cinque comuni limitrofi al disastro: quelli del nucleo abitativo di Les Roquetes nel comune di Sant Pere de Ribes e dei comuni di Cubelles, Cunit e Calafell, tutti in provincia di Barcellona. Non si registrino feriti. Dopo aver domato il rogo, le fiamme hanno generato una grande nube tossica. La Protezione Civile ha inviato un messaggio di allerta sui telefoni cellulari della popolazione dei residenti nelle zone per ordinare il confinamento in casa fino al termine dell'emergenza.

©Getty

L’incendio Le fiamme hanno interessato un capannone nella Rambla Paisos Catalans, in una zona industriale vicino alla circumvallazione C-31 di Vilanova, dove erano stoccati prodotti per piscine. Nonostante non si registrino feriti, l'incendio ha generato una grande nube tossica di cloro, rendendo necessaria l'attivazione del piano di emergenza PlaseqCat. Sul posto sono intervenute inizialmente 18 squadre dei vigili del fuoco della Generalitat catalana, con gli specialisti del Gruppo di rischi tecnologici (Grit), e del Gruppo operativo di supporto (Gordo), con oltre 25 squadre impegnate per impedite la propagazione delle fiamme ad altri edifici. Il sindaco di Vilanova i la Geltrù, Juan Luis Ruiz, si è recato al Centro di coordinamento operativo delle emergenze e alle cinque del mattino.

©Getty