Referendum , Meloni: “Vado ma non ritiro schede”. Ira opposizioni

“È legittimo andare al seggio e non ritirare alcuna scheda, ma da un punto di vista giuridico non ne capisco il senso, a differenza dell'astensionismo selettivo. È come non andare a votare", ha commentato Stefano Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare del Pd. Ha aggiunto: "Siccome nel referendum c'è un quorum di partecipazione, non ritirando alcuna scheda è come non essere andato a votare. Diverso è l'astensionismo selettivo. Il cittadino può decidere di ritirare solo le schede con i quesiti su cui è convinto di voler votare scegliendo per una sorta di No rafforzato su quelle che rifiuta. Oppure può ritirarle tutte e votare no o scheda nulla e in questo secondo caso il suo voto incide comunque sul quorum". Poi ha sottolineato: "L'opzione scelta dalla premier è ovviamente legittima, ma a quel punto tanto varrebbe che non andasse a votare. Equivale all'astensione totale e non selettiva. Dal momento che il voto di chi ha responsabilità istituzionali si pone di fatto come un esempio, sinceramente non capisco quale proposta logica sia per i cittadini"