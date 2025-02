Guerra Ucraina, Mosca a Riad: “A tempo debito negoziati con Usa”

"Sarà il presidente Putin a decidere quando i colloqui con gli Usa sull'Ucraina cominceranno", ha riferito il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov, al termine dei colloqui a Riad. Gli Usa, in un comunicato, hanno fatto sapere che Washington e Mosca nomineranno squadre "di alto livello" per negoziare la fine del conflitto. “Anche l'Europa dovrà sedersi al tavolo dei negoziati”, ha riferito il segretario di Stato Usa Marco Rubio

Si sono conclusi dopo quattro ore e mezza i colloqui sull'Ucraina tenuti a Riad da delegati statunitensi e russi . Il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov, presente al tavolo, ha affermato che gli incontri "sono andati bene", e ha riferito che Russia e Usa cominceranno "a tempo debito" i negoziati sull'Ucraina. "Sarà il presidente Putin a decidere quando i colloqui con gli Usa sull'Ucraina cominceranno", ha aggiunto Ushakov, come riporta Interfax. Gli Usa, in un comunicato, hanno fatto sapere che Washington e Mosca nomineranno squadre "di alto livello" per negoziare la fine del conflitto. (GUERRA UCRAINA-RUSSIA. LIVE)

Usa: “Primo passo importante dopo colloqui con Mosca”



"Washington accoglie con favore un primo passo importante dopo i colloqui con la Russia", ha riferito il dipartimento di Stato americano. In una nota, ha poi annunciato che il segretario di Stato americano Marco Rubio ha concordato con i funzionari russi di istituire un "meccanismo di consultazione per affrontare gli elementi irritanti nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia".

Rubio: “Anche l'Europa dovrà sedere al tavolo dei negoziati”



Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha sottolineato che tutte le parti devono fare concessioni per far finire la guerra in Ucraina e risolvere il conflitto in maniera accettabile per tutti. "Anche l'Europa ha imposto sanzioni" alla Russia "e quindi anche l'Europa dovrà sedersi al tavolo dei negoziati" sull'Ucraina, "ma prima di tutto dobbiamo mettere fine a questo conflitto e Trump è l'unico leader al mondo che può riuscirci”, ha detto al termine dei colloqui.

Rubio: “Usa per fine equa e durevole della guerra ucraina”



Gli Usa mirano ad una fine "equa e durevole" del conflitto in Ucraina, ha aggiunto il segretario di stato Usa. Se si metterà fine al conflitto in Ucraina scaturiranno "straordinarie opportunità" per i rapporti tra Russia e Stati Uniti.

Mosca: “Improbabile Putin-Trump si vedano settimana prossima”

"Abbiamo discusso (dei negoziati), abbiamo delineato i nostri approcci fondamentali e concordato che i singoli team di negoziatori su questo argomento entreranno in contatto a tempo debito", ha riferito Ushakov in un'intervista alla televisione di Stato russa. Alla domanda su quando questo potrebbe avvenire, Ushakov ha risposto: "Gli americani dovrebbero nominare i loro rappresentanti, noi nomineremo i nostri e poi, probabilmente, il lavoro procederà".

Come riportano le agenzie russe, il consigliere per la politica estera del Cremlino ha, inoltre, riferito che è "improbabile" che l'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump si svolga la prossima settimana “ma si lavora all'organizzazione”.



Russia: “Riconosciamo disponibilità Usa a discutere”



Nel corso dei colloqui, come riporta la Tass, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, ha fatto sapere che la Russia e gli Stati Uniti hanno discusso di "tutta la gamma di questioni accumulate". "La Russia riconosce la disponibilità dell'amministrazione Usa a discutere numerose questioni nelle relazioni russo-americane", ha aggiunto.



