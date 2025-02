Ucraina, il fact checking della BBC sulle fake news di Trump

In uno scontro verbale tra i due leader, con il tycoon che ha accusato falsamente il presidente ucraino di aver iniziato la guerra con Mosca, Trump ha definito Volodymyr Zelensky un "dittatore mai eletto", "un comico mediocre" che "rifiuta di indire elezioni, che è "molto giù nei sondaggi" ucraini e che l'unica cosa in cui è stato bravo è l'aver "suonato Biden come un violino”. Affermazioni ribadite dal presidente Usa su Truth. Come riporta la fonte, il primo mandato quinquennale di Zelensky avrebbe dovuto concludersi a maggio 2024. Ma, l’Ucraina è sotto legge marziale dall'invasione russa nel febbraio 2022, il che significa che le elezioni sono sospese. Le leggi marziali dell'Ucraina sono state redatte nel 2015, in risposta all'annessione della Crimea da parte della Russia e anni prima che Zelensky e il suo partito salissero al potere. Gli osservatori indipendenti, come quelli dell'Osce, hanno confermato che le elezioni del 2019 erano state "competitive e le libertà fondamentali erano state generalmente rispettate”. Zelensky aveva ottenuto il 73% dei voti al ballottaggio. Il presidente ucraino ha inoltre promesso di indire nuove elezioni al termine del conflitto e non ha ancora confermato la sua intenzione di ricandidarsi alla poltrona