Referendum 8 e 9 giugno, cosa cambia se vince il sì

Il secondo quesito referendario, stampato su scheda arancione, riguarda l'indennità di licenziamento illegittimo dei dipendenti nelle piccole imprese. Nello specifico, si propone l’abolizione delle norme che fissano un tetto di sei mensilità per l’indennizzo in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori delle imprese fino a 15 dipendenti e di 14 mensilità per chi lavora nelle aziende con non più di 60 addetti ma suddivisi in unità produttive con massimo 15 dipendenti. Se vince il Sì tutti questi limiti verrebbero rimossi e verrà affidata al giudice la possibilità di stabilire liberamente l'ammontare del risarcimento in base alla singola situazione.