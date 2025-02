Dl cultura, atteso per oggi il via libera. Cosa prevede

Introduzione

È previsto per oggi, 6 febbraio, il voto finale sul decreto cultura messo a punto dal ministro Alessandro Giuli, dopo che la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo con 196 sì, 112 no e 4 astenuti. Il provvedimento, tra le altre cose, affida al ministro della cultura il compito di adottare un nuovo piano, chiamato "Piano Olivetti per la cultura", per favorire lo sviluppo della cultura nelle zone "svantaggiate", e un Piano di cooperazione con l’Africa. Durante i lavori della commissione, la Lega ha invece ritirato un discusso emendamento per ridimensionare le Soprintendenze. Ecco cosa c’è da sapere sul testo.