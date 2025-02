Bonus Cultura, nel 2024 meno beneficiari e introiti dimezzati: i dati

Introduzione

Nella sua nuova veste, quello che era un tempo il bonus cultura - e che è poi stato sdoppiato in carta Giovani e carta del Merito - non ha dato i risultati sperati: dei 190 milioni messi in campo per la misura nel 2024, ne sono stati spesi 108. Lo scarto è di 82 milioni. E gli introiti derivanti dalla misura, rispetto al 2023, risultano dimezzati. Cosa è successo? E quali sono le ripercussioni?