Editoria, nel 2022 giro d'affari da 3,4 miliardi. I dati in Italia

Presentati oggi a Francoforte alla Fiera Internazionale del Libro i dati del Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia, a cura dell’ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori. L’editoria italiana registra un giro d’affari che sfiora i 3,4 miliardi di euro, in linea rispetto ai massimi raggiunti nel post-pandemia e che conferma l’Italia come quarta industria editoriale europea