L'editoria e l'intelligenza artificiale: le "stories" in tempo reale

È tempo di cambiamenti nell'editoria digitale. Mentre molte redazioni già impiegano l'intelligenza artificiale per editare articoli, ci sono network che la utilizzano per pubblicare "stories", offrendo un nuovo formato per la distribuzione delle notizie stile social.

E’ il caso dei portali Avvisatore.it e Tendenzediviaggio.it, del team composto da Francesco Giuliani, Emiliano Belmonte, Valeria Fossatelli e Fabio Belmonte e del nuovo sito Calciosaudita.it, ideato dal giornalista Massimiliano Vitelli, che attraverso questo strumento cercano di superare l'obsolescenza dei contenuti e migliorare l'engagement dei lettori.



"Abbiamo sviluppato un algoritmo capace di funzionare in modo autonomo 24 ore su 24, sette giorni su sette, senza interruzioni", spiega Emiliano Belmonte, responsabile del progetto. "Oltre a tenere costantemente aggiornate le stories con le notizie più recenti, il sistema crea copertine visivamente accattivanti per attirare l'attenzione del lettore e genera link diretti alla notizia principale per un approfondimento immediato. È un sistema editoriale che si adatta e reagisce in tempo reale ai cambiamenti e agli sviluppi delle notizie."