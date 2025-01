Addio ai filtri bellezza su Instagram: le ragioni etiche (ma non solo)

Da oggi non saranno più disponibili per Instagram oltre due milioni di filtri. Addio a visi perfettamente levigati, corpi con forme da sogno e artifici che tentano di rendere l’aspetto sempre più vicino ai canoni di bellezza, praticamente irraggiungibili. Meta Platforms, l’azienda statunitense fondata da Mark Zuckerberg, ha comunicato che, a partire dal 14 gennaio, non saranno più disponibili “gli effetti di realtà aumentata costruiti da terze parti, inclusi i marchi e la nostra più ampia comunità di creatori AR”; tuttavia, restano accessibili agli utenti quelli di proprietà di Meta su tutte le app del gruppo - circa 140. Oggi, infatti, chiude Spark, la piattaforma che in sette anni ha permesso ai creatori di contenuti di caricare oltre 2 milioni di filtri su Instagram e Facebook, dedicati soprattutto a effetti estetici utilizzati da centinaia di milioni di utenti per “migliorare” l’immagine.