Miss Olanda, cancellato il concorso di bellezza

Il concorso di bellezza Miss Paesi Bassi sarà cancellato. "Niente più corone ma storie in grado di creare connessioni. Niente abiti ma sogni che prendono vita", affermano gli organizzatori; infatti, il nuovo progetto che sostituirà il concorso nazionale olandese di bellezza riguarda il lancio di una piattaforma rivoluzionaria dal nome “No longer of this time” (letteralmente “Non più di questo tempo”).

Tale piattaforma scaturisce dalla volontà di affrontare temi rilevanti per le nuove generazioni: dalla salute mentale all’auto-espressione, dalla diversità culturale all’impatto dei social media sulla percezione di sé. L’annuncio è arrivato proprio quando il concorso aveva dimostrato la sua anima più progressista, con l’incoronazione della prima donna transgender Rikkie Kollé nell’ultima edizione. Questa svolta dei Paesi Bassi potrebbe segnare l’inizio di una riflessione più ampia sul ruolo dei concorsi di bellezza in tutto il mondo, in un periodo storico in cui il riconoscimento delle diversità e delle individualità veicolano sempre di più la spinta all’emancipazione femminile.



Una nuova narrativa della bellezza

La scelta di interrompere Miss Olanda intende portare la società attuale ad una ridefinizione del concetto di bellezza. Il valore personale viene troppo spesso messo in discussione a causa di standard estetici irrealistici, amplificati notevolmente sia da social media sia da questi concorsi di bellezza. "L’insicurezza di molte donne è data anche dall’ascesa dei social e dalle immagini irreali di bellezza che vengono veicolate", ribadisce proprio Monica Van Ee, direttrice storica di Miss Olanda e fondatrice della nuova piattaforma, parlando dei danni che standard di bellezza irraggiungibili provocano in tante donne e ragazze più giovani. La speranza è quella di rovesciare questa dinamica, creando uno spazio di sostegno reciproco e solidarietà femminile; un mondo in cui sono le storie personali e le ‘imperfezioni’ uniche di ciascuno a definire il vero significato di bellezza, e il valore della donna.