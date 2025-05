Virali i video generati da Veo 3: come funziona l’IA di Google

Stanno spopolando su Instagram, TikTok e X video realizzati da Veo 3, il nuovo modello di intelligenza artificiale di Google presentato alla Conferenza degli sviluppatori del 20 maggio scorso . Il tool di IA è capace non solo di realizzare clip molto verosimili ma anche musica, effetti sonori e parlato dei soggetti presenti, coordinati con il labiale. “Per la prima volta siamo uscendo dall’era dei video silenziosi”, ha detto Demis Hassabis, l’amministratore delegato di Google DeepMind, secondo quanto riportato da TechCrunch . Veo 3 funziona come un chatbot, a cui è possibile fornire “un prompt che descriva i personaggi e l’ambientazione, e suggerire i dialoghi con una descrizione di come vorresti che suonino”, ha aggiunto ancora Hassabis.

Come sottolineato da Axios , il modello di Google “eccelle nel dare forma a prompt complessi e nel tradurre descrizioni dettagliate in video realistici”. Inoltre un video prodotto dall’IA di Google “rispetta la fisica del mondo reale, offre una sincronizzazione labiale accurata” e ancora “genera persone con caratteristiche umane realistiche, incluse cinque dita per mano”, un punto su cui in passato i generatori di contenuti IA aveva faticato. Infine, “Secondo gli esempi condivisi da Google e dagli utenti online, i segni rivelatori di contenuti sintetici sono per lo più assenti”. Attualmente Veo 3 è accessibile solo negli Stati Uniti con un abbonamento.

Curiosità e perplessità sui video generati

La qualità e il realismo dei video generati con Veo 3 ha sollevato curiosità e perplessità sul potenziale uso di questo strumento online. Come riportato dal Post, alcuni video diffusi online in questi giorni “sembrano provenire da film o serie tv, altri da telegiornali, altri ancora spezzoni delle tipiche interviste per strada di TikTok”. E ancora, un video in cui i personaggi realizzati dall’IA protestano contro i loro creatori ha raggiunto su X oltre 4 milioni di visualizzazioni. Un altro in cui i personaggi creati rifiutano di credere che sono effettivamente generati dall’IA ne ha raccolte 5,7 milioni ed è stato ricondiviso anche dallo stesso Demis Hassabis. Tuttavia, secondo The Verge, Veo 3 “non sembra essere una macchina pronta all’uso per creare deepfake”. Per la testata, sebbene il tool possa risultare “un po’ inquietante”, “magari non ci porterà alla catastrofe della disinformazione, ma Veo 3 è una vera e propria macchina da guerra dell'intelligenza artificiale”.