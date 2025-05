Subbyx: nuovo sito, I.A. e le innovative Subbyx Box

Avevamo parlato di Subbyx qualche mese fa, la startup italiana che ha ridefinito il concetto di consumo tecnologico attraverso l’abbonamento. L’azienda ha recentemente presentato il suo nuovo sito web, completamente riprogettato per offrire un’esperienza utente più fluida e personalizzata. Il restyling, sviluppato internamente, introduce Subl!me, un assistente digitale basato su intelligenza artificiale in grado di guidare l’utente nella scelta del dispositivo più adatto alle proprie esigenze. Subbyx ha recentemente superato quota 11mila abbonamenti attivi e più di 20 milioni di euro raccolti in finanziamenti.

Subbyx Box: la tecnologia su misura, senza complicazioni

Il cuore dell’innovazione è rappresentato dalle nuove Subbyx Box, un sistema di abbonamento che supera la scelta del singolo modello. Disponibili per smartphone Apple e Android ricondizionati, le Box si suddividono in tre livelli – Base, Plus e Premium – e permettono di selezionare solo le caratteristiche essenziali, come dimensioni dello schermo e memoria. Il dispositivo viene poi assegnato da Subbyx, garantendo un risparmio fino al 30 per cento rispetto ai piani tradizionali: una soluzione che semplifica la decisione d’acquisto e mette al centro il valore del servizio.

Una nuova identità visiva

Il lancio del nuovo sito è accompagnato da un’evoluzione dell’identità visiva e del linguaggio di comunicazione. Le illustrazioni giocose lasciano spazio a immagini realistiche e colori vivaci, mentre il tono diventa più diretto e deciso, riflettendo la maturità dell’offerta, ci spiegano.