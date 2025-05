Google I/O 2025, tutte le novità annunciate sull'AI e su Gemini

Google I/O la conferenza organizzata annualmente da Google a Mountain View, in California, si è da poco conclusa. La nota azienda tech ha presentato varie innovazioni dell’AI pensate per renderla più accessibile e vantaggiosa. Tutti e 15 i prodotti di Google infatti utilizzano ora Gemini, la famiglia di modelli di intelligenza artificiale nativamente multimodali.

Inuovi strumenti presentati

Tra le innovazioni presentate troviamo strumenti che combinano intelligenza, azione e personalizzazione come Veo 3 e Imagen 4, in grado di creare video e immagini con i modelli di generazione più avanzati; Flow, un nuovo strumento di intelligenza artificiale per il filmmaking che permette di costruire elementi narrativi con un linguaggio semplice e Project Mariner, un sistema agentico che potrà gestire fino a 10 compiti contemporaneamente come ricerca, prenotazioni, acquisti e altro ancora. Ma questi sono solo alcuni dei tool implementati da Google grazie al suo modello nativo di intelligenza artificiale, che mira a rendere la ricerca web più precisa e personalizzabile oltre a fornire strumenti utili a semplificare le vite e accelerare la ricerca scientifica.