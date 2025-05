Google inaugura l’era di Gemini, così Big G scommette sul (suo) futuro

Dalla ricerca che (volendo) cambia definitivamente pelle con la Modalità AI all’intelligenza artificiale, sempre più potente, che manda in pensione l’Assistente, e oltre all’app autonoma si integra in tutti i prodotti e in tutte le piattaforme del colosso. E sarà sempre più capace di fare tutto da sola, col nostro consenso. Le novità più importanti del Google I/O