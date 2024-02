Carta della cultura giovani e Carta del merito, ecco come funzionano

La prima card è riconosciuta ai nati nel 2005, appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35.000 euro. La seconda, invece, è stata pensata per chi ha conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale con una votazione di 100 o 100 e lode. Entrambe hanno un valore di 500 euro